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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ОДОБРЕНА ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЕДИНОГО РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ЕАЭС
12:40 25.11.2020
Совет Евразийской экономической комиссии одобрил проект дорожной карты по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках Евразийского экономического союза.
Как сообщает ЕЭК, мероприятия дорожной карты направлены на устранение препятствий во взаимной торговле посредством гармонизации требований законодательства стран ЕАЭС к производству, сертификации и маркировке органического сельскохозяйственного производства и органической продукции, в том числе с учетом требований потенциальных стран-импортеров на рынках наибольшего экспортного интереса.
Дорожная карта будет предложена к утверждению на заседании Евразийского межправительственного совета.
Органическое сельское хозяйство – форма ведения хозяйства, сочетающая наилучшие практики использования природных ресурсов с учетом местных природно-климатических условий, сохранение биоразнообразия, применение высоких производственных стандартов, соответствующих требованиям растущего числа потребителей органической продукции, полученной с использованием натуральных веществ и естественных процессов.
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