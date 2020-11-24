Совет Евразийской экономической комиссии одобрил проект дорожной карты по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, мероприятия дорожной карты направлены на устранение препятствий во взаимной торговле посредством гармонизации требований законодательства стран ЕАЭС к производству, сертификации и маркировке органического сельскохозяйственного производства и органической продукции, в том числе с учетом требований потенциальных стран-импортеров на рынках наибольшего экспортного интереса.

Дорожная карта будет предложена к утверждению на заседании Евразийского межправительственного совета.

Органическое сельское хозяйство – форма ведения хозяйства, сочетающая наилучшие практики использования природных ресурсов с учетом местных природно-климатических условий, сохранение биоразнообразия, применение высоких производственных стандартов, соответствующих требованиям растущего числа потребителей органической продукции, полученной с использованием натуральных веществ и естественных процессов.