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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СОВЕТ ЕЭК УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ СЕРВИСОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ ЦИФРОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ ЕАЭС
09:58 25.11.2020
Совет ЕЭК утвердил перечень сервисов и цифровой инфраструктуры, реализация которых необходима для формирования и запуска экосистемы цифровых транспортных коридоров (ЭЦТК) в странах евразийской «пятерки». Экосистему планируется сформировать к 2025 году.
«Экосистема цифровых транспортных коридоров ЕАЭС призвана помочь деловым партнерам обмениваться логистической информацией по всей цепочке поставок в эффективной защищенной среде, а также обеспечить юридически значимое электронное взаимодействие с уполномоченными органами внутри стран и на международном уровне», - сказал Гегам Варданян, член коллегии (министр) ЕЭК по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ.
Как сообщает ЕЭК, в утвержденный Советом ЕЭК документ вошли приоритетные сервисы, заинтересованность в которых выразили государства-члены ЕАЭС.
Так, речь идет о цифровой карте и базе данных магистральных автомобильных дорог и инфраструктурных объектов международных транспортных коридоров, проходящих по территориям государств-членов. Этот сервис обеспечивает возможность получения официальной, достоверной и оперативно корректируемой картографической информации.
Также в перечне – сервис бронирования объектов придорожной инфраструктуры и очереди в автомобильном пункте пропуска, сервис для дистанционного медицинского освидетельствования водителей автотранспортных средств, включая профилактику и предупреждение коронавирусной инфекции COVID-19, сервис по применению электронной международной транспортной накладной для железнодорожного и автомобильного транспорта. Одобрен сервис по применению электронного путевого листа и электронного протокола весогабаритного контроля.
Таким образом, в ЕАЭС продолжается реализация поэтапного плана мероприятий по формированию экосистемы цифровых транспортных коридоров. Он утвержден распоряжением Евразийского межправительственного совета 31 января 2020 года.
Экосистема цифровых транспортных коридоров – это открытая цифровая среда обмена логистической информацией, включающая большое количество цифровых платформ и информационных систем, владельцами и (или) операторами которых могут являться как бизнес, так и органы государственной власти. Экосистема интегрирует информацию о транспортных средствах, экипаже, грузах, разрешительных и сопроводительных документах на всех этапах перевозки, технологических операциях.
Проект направлен на отказ от бумажного сопровождения транспортно-логистических операций и полный переход к обмену сведениями, создание единых стандартов для транспортно-логистических сервисов, переход на сквозную интегрированную систему надзора, основанную на анализе данных, снимающую с перевозчиков большую долю административной нагрузки.
Предполагается реализовать проект в несколько этапов. В том числе речь идет о подготовке нормативной базы, реализации пилотных проектов, техническом проектировании национальных и наднациональных сегментов, разработке стандартов и модернизации существующих информационных систем.
В рамках ЭЦТК планируется организовать максимальное использование уже существующих или разрабатываемых коммерческих и государственных платформ. В том числе это системы таможенных органов Союза, государственные платформы транспортных комплексов стран ЕАЭС, системы взимания платы за использование объектов транспортной инфраструктуры, коммерческие логистические платформы и экспедиторские сервисы, автоматизированные системы перевозчиков и сервисы логистических центров, финансовые и страховые сервисы. В то же время планируется, что перечень периодически будет дополняться новыми сервисами.
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