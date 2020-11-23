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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ПРОЛОНГИРОВАЛА НА 2 ГОДА УСЛОВИЯ СУБСИДИРОВАНИЯ СОВМЕСТНО ПРОИЗВЕДЕННОГО СТРАНАМИ ЕАЭС ПРОМТОВАРА


12:28 24.11.2020

Совет Евразийской экономической комиссии пролонгировал на два года условие применения критерия допустимости специфической субсидии, который направлен на поддержку промышленного товара, признанного совместно произведенным странами Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, это условие было определено 21 июня 2019 года решением Совета комиссии № 100 и устанавливает минимальный уровень доли участия сопроизводителей государств-членов в производстве товара для признания такого товара совместно произведенным – 15%.

Напомним, что в соответствии с Соглашением о порядке добровольного согласования специфических субсидий в отношении промышленных товаров от 2017 года уполномоченные органы государств-членов могут обратиться в Комиссию для согласования специфической субсидии, которая предоставляется либо планируется к предоставлению. Согласовав специфическую субсидию (предоставляется конкретным предприятиям или отраслям), государство-член страхует своего производителя – получателя такой субсидии от риска введения в отношении него компенсирующей меры (возврат субсидии с процентами в бюджет государства).

Согласование промышленных субсидий осуществляется Комиссией на основании критериев допустимости и недопустимости специфических субсидий, один из которых направлен на поддержку промышленного товара, признанного совместно произведенным государствами-членами.

Принятое решение поможет развитию кооперационных связей в ЕАЭС.

Порядок признания товара совместно произведенным государствами ЕАЭС утвержден решением коллегии комиссии от 11 июня 2019 года № 93. В документе установлено, как государства-члены будут признавать товар совместно произведенным, чтобы иметь возможность согласовать специфическую субсидию в отношении такого товара с комиссией.
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