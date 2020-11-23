Совет ЕЭК согласовал изменения в Методику расчета и порядок наложения штрафов за нарушения правил конкуренции.

Как сообщает ЕЭК, принятые поправки направлены на совершенствование законодательства ЕАЭС в сфере конкуренции, а также для уточнения некоторых понятий и механизмов, предусмотренных Методикой.

Напомним, согласно договору о Союзе, комиссия в соответствии с методикой налагает на хозяйствующие субъекты штрафы за нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках.

По словам члена коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева, «принятые изменения создадут дополнительные условия для бизнеса как в части оптимизации их расходов, так и смягчения ответственности».

Например, уточнены понятия «выручка» и «совокупная сумма выручки». Сейчас размер штрафа за нарушение правил конкуренции выражается в российских рублях, а данные для расчета штрафа хозяйствующие субъекты представляют в национальных валютах государств- членов ЕАЭС. Закрепляется и перерасчет штрафа (рассчитанного при подготовке к заседанию коллегии комиссии) на дату принятия решения Коллегией Комиссии в случае изменения курса.

Помимо этого, изменениями предусмотрена возможность добровольной уплаты штрафа правонарушителем до возбуждения исполнительного производства, установлен срок для его добровольной уплаты.

Поправки расширяют перечень обстоятельств, смягчающих ответственность за нарушения правил конкуренции, а также обозначают условия, при которых такие обстоятельства, как «добровольное прекращение нарушения общих правил конкуренции…» и «добровольное возмещение причиненного ущерба…» могут быть учтены как смягчающие при расчете штрафа.