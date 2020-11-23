Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 23 ноября одобрил проект решения Высшего Евразийского экономического совета «О Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года».

Как сообщает ЕЭК, в проект Стратегии-2025 включено предложение Кыргызской Республики о проработке вопроса внедрения механизмов и программ обусловленного целевого финансирования для развития догоняющих экономик регионов государств-членов Евразийского экономического союза в рамках действующих институтов развития, в том числе путем дополнения имеющихся подходов в финансировании.

Ранее главы государств ЕАЭС в целом одобрили проект Стратегии-2025 и поручили комиссии совместно со сторонами его доработать. После этого было представлено для рассмотрения еще 36 позиций, по итогам работы большая часть разногласий снята.