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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СОВЕТ ЕЭК ОДОБРИЛ ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ-2025 ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГЛАВАМ ГОСУДАРСТВ ЕАЭС
10:10 24.11.2020
Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 23 ноября одобрил проект решения Высшего Евразийского экономического совета «О Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года».
Как сообщает ЕЭК, в проект Стратегии-2025 включено предложение Кыргызской Республики о проработке вопроса внедрения механизмов и программ обусловленного целевого финансирования для развития догоняющих экономик регионов государств-членов Евразийского экономического союза в рамках действующих институтов развития, в том числе путем дополнения имеющихся подходов в финансировании.
Ранее главы государств ЕАЭС в целом одобрили проект Стратегии-2025 и поручили комиссии совместно со сторонами его доработать. После этого было представлено для рассмотрения еще 36 позиций, по итогам работы большая часть разногласий снята.
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