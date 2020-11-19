В соответствии с решениями Совета ЕЭК №№ 127, 128, 129 и 130 от 18 ноября 2019 года в ЕАЭС может быть введена маркировка в отношении отдельных групп товаров.

Как сообщает ЕЭК, маркировка может быть введена, в частности, в отношении духов и туалетной воды; фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек; шин и покрышек; товаров легкой промышленности по мере их готовности.

Таким образом, год назад были приняты четыре решения по четырем группам товаров. В них фактически определены сроки, ранее которых маркировка не может быть введена, а после – в любой момент времени.

Так, запрет на оборот немаркированной продукции может быть введен: для духов и туалетной воды, для фотокамер – в период после 1 октября 2020 года, для шин и покрышек – после 1 декабря 2020 года, для одежды из кожи, блузок, детской, мужской и женской верхней одежды, для постельного, столового, туалетного и кухонного белья – с 1 января 2021 года.

Решения о введении маркировки вышеуказанных товаров с указанными сроками запрета на оборот немаркированной продукции уже приняты в Российской Федерации.

В целях маркировки товаров для их поставки на территорию России можно заказать и получить коды маркировки через национального оператора, если он определен в государстве-члене Союза и у него заключено соответствующее соглашение с оператором Российской Федерации, либо же напрямую у контрагента в Российской Федерации.