Евразийский банк развития (ЕАБР) в рамках кредита от The Export-Import Bank of China (Эксимбанк Китая) привлек 1,5 млрд юаней (около 230 млн долларов США) для финансирования трансграничных сделок между КНР и странами — участницами банка, а именно Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. Соответствующее соглашение подписано 16 ноября 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, кредитная линия предоставлена сроком на 5 лет.

«Это первый опыт ЕАБР по привлечению финансирования на китайском рынке. Сделка с Эксимбанком — результат постоянной работы по увеличению доступности средне- и долгосрочных заимствований на рынках капитала от крупнейших игроков. В конечном итоге это позволяет Евразийскому банку развития предоставлять выгодные условия для реализации проектов развития и интеграции наших стран», - заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

В текущем году ЕАБР разместил 2 выпуска рублевых облигаций общим объемом 15 млрд рублей и 1 выпуск облигаций в национальной валюте Казахстана объемом 40 млрд тенге. В целях финансирования проектной деятельности ЕАБР также привлек финансирование от других кредиторов в совокупном объеме более 110 млн долларов США в эквиваленте.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан.