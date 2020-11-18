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«ГОРЯЧИЕ» ИСПЫТАНИЯ ХРАНИЛИЩА ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА НА ЧАЭС БУДУТ ЗАВЕРШЕНЫ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ


17:21 18.11.2020

"Горячие" испытания Хранилища отработанного ядерного топлива «сухого» типа (ХОЯТ-2) на Чернобыльской АЭС планируется завершить к середине декабря. Об этом заявил заместитель председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Максим Шевчук во время инспекционного визита на ЧАЭС.

"Мы проходим экватор горячих испытаний на ХОЯТ-2. Где-то через месяц мы их завершим", - сказал Шевчук, которого цитирует Укринформ.

Проведение «горячих» испытаний заключается в перемещении в новое хранилище 186 отработанных тепловыделяющих сборок, которые после обработки будут расположены в бетонных модулях хранения. При перемещении каждая топливная сборка делится пополам, а каждая половинка тепловыделяющей сборки (один пучок тепловыделяющих элементов - ТВЭЛов) помещается в так называемый герметичный патрон.

В общей сложности 196 патронов будут помещены в герметичный сухой экранированный пенал. А четыре пенала будут размещены в одном бетонном модуле хранения.

В ГАЗО также напомнили, что ХОЯТ-1 - хранилище "мокрого типа", не предназначенное для досрочного хранения отработанного ядерного топлива. ХОЯТ-1 было введено в експлуатацию в 1986 году, срок его эксплуатации, определенный по результатам переоценки безопасности, выполненной в 2011 году, истекает в конце 2025 года. Поэтому для обеспечения долгосрочного безопасного хранения ОЯТ, которое находится на ХОЯТ-1, на площадке Чернобыльской АЭС построено хранилище "сухого" типа.

Стоимость проекта со строительством ХОЯТ-2 - 412,818 млн евро. Финансирование проекта осуществляется Европейским банком реконструкции и развития. Подрядчик проекта - компания Holtec International (США).

Ранее ГАЗО отчиталось об успешном проведении «холодных» испытаний ХОЯТ-2 с имитаторами отработанных тепловыделяющих сборок. Был получен сертификат соответствия законченного строительства объекта от Государственной архитектурной службы Украины, согласована программа «горячих» испытаний и Отчет по анализу безопасности.

В начале сентября 2020 года Государственная инспекция ядерного регулирования Украины выдала ГСП «Чернобыльская АЭС» отдельное разрешение на осуществление деятельности ввода в эксплуатацию ядерной установки Хранилища отработанного ядерного топлива «сухого» типа (ХОЯТ-2). Это позволило начать «горячие» испытания с реальным отработанным топливом, которое будет перевозиться из хранилища «мокрого» типа (ХОЯТ-1) в новое хранилище «сухого» типа (ХОЯТ-2).

Введение ХОЯТ-2 в эксплуатацию позволит безопасно хранить отработанное ядерное топливо ЧАЭС в течение ближайших 100 лет.

За период генерации электроэнергии, с 1977 до 2000 года, на станции накопилось более 21 тыс. тепловыделяющих сборок, которые сейчас хранятся в хранилище отработанного ядерного топлива «мокрого» типа ХОЯТ-1. Старое хранилище не рассчитано на долгосрочное хранение топлива, и срок его эксплуатации ограничен, поэтому все отработанные тепловыделяющие сборки должны быть перемещены в новое промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива «сухого» типа ХОЯТ-2.

ХОЯТ-1 является хранилищем "мокрого" типа - отработанное топливо хранится в воде.
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