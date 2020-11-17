Процесс против государства Украина по иску китайских инвесторов «Мотор Сичи» в международном арбитраже будут вести три известные компании. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт группы DCH.

Как сказано в сообщении, «три ведущие международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird будут сопровождать инвестиционный спор китайских инвесторов ПАО «Мотор Сич» (партнеров группы DCH по развитию украинского авиастроения) с целью взыскания с государства Украина ущерба в размере 3,5 млрд долл. Советником по вопросам украинского права в международном арбитраже будет выступать компания Arzinger».

Как отмечается на сайте, WilmerHalе - одна из ведущих международных юридических фирм мира. Более 1000 юристов WilmerHalе обладают обширным опытом разрешения коммерческих и инвестиционных споров по всему миру. Гари Борн — глава группы международной арбитражной практики WilmerHale, где работает более 70 юристов, участвовал в более чем 600 международных арбитражах, включая четыре крупнейших арбитражных разбирательств под эгидой Международной торговой палаты (ICC) и несколько самых резонансных арбитражей ad hoc за последние годы.

DLA Piper — международная юридическая фирма, представляющая интересы международных компаний из списков Global 1000 и Fortune 500, а также интересы более половины компаний из списка Fortune 250 и около половины компаний из индекса FTSE 350 или их дочерних структур. Помимо этого, компания консультирует правительства разных стран и организации государственного сектора.

Bird & Bird — одна из ведущих мировых юридических компаний, объединяющая более 1 300 юридических консультантов, которые оказывают поддержку клиентам из 118 стран.

Arzinger – независимая юридическая фирма с региональными филиалами во Львове и Одессе и центральным офисом в Киеве.

Как сообщалось, в начале августа 2020 года в DCH заявили о начале партнерства с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited. «Обе стороны будут вести всестороннее сотрудничество, совместно осуществляя деятельность по развитию украинского авиастроения и, в частности, запорожского ПАО «Мотор Cіч», - говорилось в сообщении DCH.

6 августа АМКУ сообщил, что проведет оценку продажи предприятия «Мотор Сич» на соответствие конкурентному законодательству.

4 сентября китайские инвесторы ПАО «Мотор Сич» подали в Министерство юстиции Украины претензионный документ – Notice of Investment Dispute о намерении обратиться в международный арбитраж для взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 млрд долл. В состав рабочей группы по доарбитражному урегулированию входит и представитель АМКУ.