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УСТАНОВЛЕНЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ ЕАЭС О ТРЕБОВАНИЯХ К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ


10:14 18.11.2020

Коллегия ЕЭК установила переходные положения к техрегламенту ЕАЭС «О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств» (TP ЕАЭС 048/2019).

Как сообщает ЕЭК, допускается в течение 24 месяцев с даты вступления в силу техрегламента производство и выпуск в обращение продукции по национальным документам об оценке соответствия, выданным до даты вступления в силу техрегламента, в случае если процедура национальной оценки соответствия была предусмотрена, либо без документов, если такая процедура не была предусмотрена.

Обращение продукции, выпущенной в соответствии с переходными положениями, допускается в течение срока ее службы.

Установление переходных положений является обеспечительной процедурой после принятия техрегламента с целью поэтапного перехода на требования техрегламента и документы об оценке соответствия.

Техрегламент принят решением Совета ЕЭК 8 августа 2019 года № 114 и вступает в силу с даты вступления в силу решения Совета комиссии, устанавливающего формы этикеток энергопотребляющих устройств разных видов и правила их оформления, но не ранее 1 сентября 2021 года.
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