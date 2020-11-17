|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УСТАНОВЛЕНЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ ЕАЭС О ТРЕБОВАНИЯХ К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ
10:14 18.11.2020
Коллегия ЕЭК установила переходные положения к техрегламенту ЕАЭС «О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств» (TP ЕАЭС 048/2019).
Как сообщает ЕЭК, допускается в течение 24 месяцев с даты вступления в силу техрегламента производство и выпуск в обращение продукции по национальным документам об оценке соответствия, выданным до даты вступления в силу техрегламента, в случае если процедура национальной оценки соответствия была предусмотрена, либо без документов, если такая процедура не была предусмотрена.
Обращение продукции, выпущенной в соответствии с переходными положениями, допускается в течение срока ее службы.
Установление переходных положений является обеспечительной процедурой после принятия техрегламента с целью поэтапного перехода на требования техрегламента и документы об оценке соответствия.
Техрегламент принят решением Совета ЕЭК 8 августа 2019 года № 114 и вступает в силу с даты вступления в силу решения Совета комиссии, устанавливающего формы этикеток энергопотребляющих устройств разных видов и правила их оформления, но не ранее 1 сентября 2021 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 17.11.2020
Курсы в банках
на 18.11.2020
Конвертация в банках
на 18.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте