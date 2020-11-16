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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА ОДОБРИЛО СОГЛАШЕНИЕ О ПОСТАВКАХ НЕФТИ В БЕЛАРУСЬ
10:47 17.11.2020
Правительство Казахстана одобрило соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь.
На его подписание уполномочен глава Минэнергетики республики, пишет портал officelife.
Поставки не будут облагаться вывозными таможенными пошлинами. При этом товары, выработанные из казахстанской нефти, не подлежат вывозу за пределы Беларуси, за исключением мазута и нефтяного кокса (кальцинированного и некальцинированного) производства Мозырского НПЗ и «Нафтана». При нарушении этих условий казахстанская сторона может приостановить поставки.
Документ предусматривает, что ежегодно до 1 декабря стороны будут согласовывать межведомственный баланс поставок.
Поставки могут начаться спустя 10 дней с даты подписания соглашения. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2024 года, если ни одна из сторон ранее не уведомит о своем намерении прекратить его действие.
Беларусь ищет альтернативные пути поставки нефти в свете периодически возникающих проблем с ценами и контрактами на поставки из России.
В январе-августе этого года импорт нефти из России сократился в Беларуси на 23%.
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