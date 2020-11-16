ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА ОДОБРИЛО СОГЛАШЕНИЕ О ПОСТАВКАХ НЕФТИ В БЕЛАРУСЬ


10:47 17.11.2020

Правительство Казахстана одобрило соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь.

На его подписание уполномочен глава Минэнергетики республики, пишет портал officelife.

Поставки не будут облагаться вывозными таможенными пошлинами. При этом товары, выработанные из казахстанской нефти, не подлежат вывозу за пределы Беларуси, за исключением мазута и нефтяного кокса (кальцинированного и некальцинированного) производства Мозырского НПЗ и «Нафтана». При нарушении этих условий казахстанская сторона может приостановить поставки.

Документ предусматривает, что ежегодно до 1 декабря стороны будут согласовывать межведомственный баланс поставок.

Поставки могут начаться спустя 10 дней с даты подписания соглашения. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2024 года, если ни одна из сторон ранее не уведомит о своем намерении прекратить его действие.

Беларусь ищет альтернативные пути поставки нефти в свете периодически возникающих проблем с ценами и контрактами на поставки из России.

В январе-августе этого года импорт нефти из России сократился в Беларуси на 23%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.11.2020
валюта курс
EUR 3.0348
USD 2.5614
RUB 3.3288
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0348 +0.0029
USD 2.5614 -0.0054
RUB 3.3288 +0.0073
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0280 3.0330
USD 2.5540 2.5600
RUB 3.3350 3.3480
подробнее

Конвертация в банках
на 17.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1860
EUR/RUB 90.3000 91.0000
USD/RUB 76.3000 76.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте