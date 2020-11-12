Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение продлить действие антидемпинговой меры в отношении грузовых шин из КНР до августа 2021 года.

Как сообщает ЕЭК, применение действующей меры должно было завершиться 17 декабря 2020 года. Однако в установленные сроки в адрес Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление о проведении повторного антидемпингового расследования.

Представленные в документах сведения позволили сделать предварительные выводы о возможности продолжения демпингового импорта, а также причинения ущерба отрасли экономики государств ЕАЭС в случае, если действие антидемпинговой меры будет прекращено. По результатам рассмотрения заявления 19 августа 2020 года было начато повторное расследование.

Принимая во внимание срок истечения действия антидемпинговой пошлины, а также учитывая то, что повторное антидемпинговое расследование должно быть завершено в течение 12 месяцев, решено продлить действие меры до 18 августа 2021 года включительно.

Антидемпинговая мера в форме антидемпинговой пошлины в отношении грузовых шин из КНР установлена решением коллегии ЕЭК от 17 ноября 2015 года № 154. Размер пошлины составляет от 14,79% до 35,35% от таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя.