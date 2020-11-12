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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВВЕЛ УСИЛЕННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ В ОТНОШЕНИИ ЧЕТЫРЕХ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
12:10 16.11.2020
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору ввела режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой четырьмя предприятиями Республики Беларусь.
Как сообщает Россельхознадзор, мера предпринята в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза в продукции белорусских предприятий-производителей.
В частности, усиленный лабораторный контроль вводится в отношении следующих предприятий: РДСУП «Белоруснефть-Особино» и ОАО «Птицефабрика «Дружба» (выявление хинолонов (энрофлоксацина) в мясе птицы); ОАО «Слуцкий мясокомбинат» (обнаружен КМАФАнМ в говядине); цех убоя и переработки мяса птицы ОАО «Александрийское» (найдены бактерии рода Listeria monocytogenes в субпродуктах птичьих0.
Кроме того, продлен режим усиленного лабораторного контроля в отношении белорусского предприятия ОАО «Молодечненский молочный комбинат», сроком на один месяц (из-за наличия натамицина в сыре).
Отметим, что недавно, 11 ноября 2020 года, ОАО «Молодечненский молочный комбинат» получил сертификат, подтверждающий соответствие системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности, требованиям СТБ ISO 45001-2020.
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