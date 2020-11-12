|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ «О БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ» БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ В ЕАЭС ДО 13 ФЕВРАЛЯ
10:06 16.11.2020
Коллегия Евразийской экономической комиссии установила переходные положения к изменениям в техрегламент ЕАЭС «О безопасности молока и молочной продукции».
Как сообщает ЕЭК, применение переходные положения определяют, что документы об оценке соответствия молочной продукции, в отношении которой в техрегламент ЕАЭС внесены изменения, выданные или принятые на соответствие требованиям техрегламента ЕАЭС до 13 февраля 2021 года, действуют до 13 февраля 2022 года.
При этом обращение такой продукции, выпущенной в период действия этих документов, допускается в течение всего срока годности этой продукции, установленного ее изготовителем.
Изменения в технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности молока и молочной продукции» утверждены решением Совета ЕЭК от 10 июля 2020 года № 62, и вступают в силу 13 февраля 2021 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 12.11.2020
Курсы в банках
на 16.11.2020
Конвертация в банках
на 16.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте