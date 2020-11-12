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ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ «О БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ» БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ В ЕАЭС ДО 13 ФЕВРАЛЯ


10:06 16.11.2020

Коллегия Евразийской экономической комиссии установила переходные положения к изменениям в техрегламент ЕАЭС «О безопасности молока и молочной продукции».

Как сообщает ЕЭК, применение переходные положения определяют, что документы об оценке соответствия молочной продукции, в отношении которой в техрегламент ЕАЭС внесены изменения, выданные или принятые на соответствие требованиям техрегламента ЕАЭС до 13 февраля 2021 года, действуют до 13 февраля 2022 года.

При этом обращение такой продукции, выпущенной в период действия этих документов, допускается в течение всего срока годности этой продукции, установленного ее изготовителем.

Изменения в технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности молока и молочной продукции» утверждены решением Совета ЕЭК от 10 июля 2020 года № 62, и вступают в силу 13 февраля 2021 года.
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