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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА И КАЗАХСТАН ВВЕДУТ ЦИФРОВЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА АВТОПЕРЕВОЗКИ
13:35 12.11.2020
Министерство инфраструктуры Украины и Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минифраструктуры.
Отмечается, что меморандум предусматривает совместную работу, которая позволит: упростить процедуры обмена разрешениями на осуществление международных автоперевозок; перевести бумажные бланки разрешений в электронную форму; обмениваться существующим опытом и информацией для взаимной выгоды. Документ вступает в силу с даты его подписания.
"Мы укрепляем торгово-экономическое сотрудничество между Украиной и Казахстаном. Только что вместе с моим коллегой - вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Бериком Камалиевым заключили меморандум о сотрудничестве в сфере обмена разрешениями на международные автоперевозки. Мы хотим существенно углубить сотрудничество для более быстрого и беспрепятственного движения грузов, планируем как можно быстрее ввести цифровые разрешения на автоперевозки. Благодарен казахстанской стороне за готовность сотрудничать", - сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Переход на цифровые разрешения будет способствовать развитию транспортной отрасли в обеих странах, а также положительно отразится на их экономике и товарообороте. Также с целью повышения конкурентоспособности коридора ТРАСЕКА проводится работа по внедрению единого транзитного разрешения между странами-участницами проекта.
Министр инфраструктуры Украины находится в Казахстане с официальным визитом.
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