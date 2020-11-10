Российская компания «Меркор-ПРУФ» и белорусская компания «М8 Сити» договорились устранить разногласия, которые привели к нарушению конкуренции на трансграничном рынке зенитных фонарей. Об этом сообщает ЕЭК.

В Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) поступило заявление ООО «Меркор-ПРУФ» с жалобой на действия белорусского конкурента.Суть обращения заключалась в том, что ООО «М8 Сити» разместило на своем сайте в интернете материалы, содержащие недостоверные сведения о качественных характеристиках, потребительских свойствах и гарантийном сроке обслуживания российского товара, а именно зенитных фонарей – светопрозрачных конструкций на крышах зданий, предназначенных для естественного освещения и вентиляции.

Для разрешения спора Департамент антимонопольного регулирования ЕЭК в рамках рассмотрения поступившего заявления применил инструмент так называемого «мягкого регулирования», суть которого заключается в разработке комплекса мер по восстановлению конкуренции на трансграничном рынке Евразийского экономического союза, выполнить которые предлагается участникам спора. В этом случае белорусской компании было предложено удалить с сайта некорректную информацию, заменив ее объективной (уточняющей).

Предложенные комиссией меры были поддержаны участниками спора, антимонопольными органами государств – членов ЕАЭС и реализованы в полном объеме.

Членом коллегии ЕЭК по конкуренции и антимонопольному регулированию будет вынесено определение о прекращении рассмотрения заявления.