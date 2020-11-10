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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРОЦЕДУРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРА ПОМОГЛА ДОГОВОРИТЬСЯ КОМПАНИЯМ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
17:25 11.11.2020
Российская компания «Меркор-ПРУФ» и белорусская компания «М8 Сити» договорились устранить разногласия, которые привели к нарушению конкуренции на трансграничном рынке зенитных фонарей. Об этом сообщает ЕЭК.
В Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) поступило заявление ООО «Меркор-ПРУФ» с жалобой на действия белорусского конкурента.Суть обращения заключалась в том, что ООО «М8 Сити» разместило на своем сайте в интернете материалы, содержащие недостоверные сведения о качественных характеристиках, потребительских свойствах и гарантийном сроке обслуживания российского товара, а именно зенитных фонарей – светопрозрачных конструкций на крышах зданий, предназначенных для естественного освещения и вентиляции.
Для разрешения спора Департамент антимонопольного регулирования ЕЭК в рамках рассмотрения поступившего заявления применил инструмент так называемого «мягкого регулирования», суть которого заключается в разработке комплекса мер по восстановлению конкуренции на трансграничном рынке Евразийского экономического союза, выполнить которые предлагается участникам спора. В этом случае белорусской компании было предложено удалить с сайта некорректную информацию, заменив ее объективной (уточняющей).
Предложенные комиссией меры были поддержаны участниками спора, антимонопольными органами государств – членов ЕАЭС и реализованы в полном объеме.
Членом коллегии ЕЭК по конкуренции и антимонопольному регулированию будет вынесено определение о прекращении рассмотрения заявления.
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