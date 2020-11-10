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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ ОБСУДЯТ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СУДА ЕАЭС
13:50 11.11.2020
25-27 ноября состоится ежегодная международная конференция Суда Евразийского экономического союза «Новые вызовы интеграции ЕАЭС: правовое измерение», посвященная роли международных судебных органов в интеграционных процессах.
Как сообщает НЦПИ Беларуси, в повестке конференции – вопросы развития интеграции в ЕАЭС, тенденции и вызовы для международного правосудия на современном этапе, взаимодействие международных и национальных судебных органов, становление единого внутреннего рынка ЕАЭС и защита конкуренции.
Темой пленарного заседания определена «Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: правовые вопросы». Также планируется работа по следующим секциям: суд ЕАЭС и суды государств-членов; международное правосудие: вызовы и тенденции; процессуальные аспекты деятельности Суда ЕАЭС; защита конкуренции и антимонопольное регулирование.
Принять участие в мероприятии могут представители высших судебных органов государств – членов ЕАЭС и международных судебных органов, представители Евразийской экономической комиссии, ученые из ведущих научных учреждений ЕАЭС и ЕС, а также практикующие юристы.
По итогам конференции предполагается издание сборника материалов.
Докладчики выступят по видеосвязи. Прямая трансляция конференции будет доступна в прямом эфире в социальных сетях и на других площадках.
Ознакомиться более подробно с расписанием мероприятия можно по ссылке.
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