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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА НАЧАЛА РЕЭКСПОРТ ГАЗА В СТРАНЫ ЕС В РЕЖИМЕ SHORTHAUL


13:47 09.11.2020

За 10 месяцев 2020 года Оператор газотранспортной системы (ОГТСУ) протранспортировал из стран Европейского Союза в Украину в режиме shorthaul 6,1 млрд куб. м газа и 0,015 млрд куб. м уже реэкспортировано назад на заказ владельцев этого газа. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ОГТСУ.

«Со сменой сезонов трейдеры начали первые отборы своего газа из хранилищ и его реэкспорт назад в страны ЕС. Также замечу, что в последнюю декаду октября увеличился поток из украинских ПХГ в Венгрию, когда точка соединения Mosonmagyaróvár на границе Венгрия-Австрия находилась на ремонте. Украинская ГТС и новые удобные услуги - shorthaul и таможенный склад - позволяют операторам смежных ГТС покрыть не только коммерческий спрос, но и ситуаций рисков перебоев поставок природного газа», - прокомментировал коммерческий директор ОГТСУ Евгений Тодоров.

В частности, за 10 месяцев 2020 года объемы транспортировки газа на входе в Украину в режиме shorthaul из Словакии составили - 4,1 млрд куб. м, из Венгрии - 1,5 млрд куб. м, из Польши - 0,5 млрд куб. м. С момента запуска услуги сервисом shorthaul воспользовались 24 заказчики-нерезиденты и 5 украинских компаний.

Практически все объемы по shorthaul были направлены трейдерами в подземные хранилища газа на хранение в режиме «таможенный склад». Всего с начала года ОГТСУ, в соответствии с заказами клиентов, направил оператору ПХГ для хранения на «таможенном складе» 10,1 млрд куб. м газа (включая объемами по shorthaul).

Вместе с тем за этот же период выход газа из Украины в режиме shorthaul достиг 17,1 млн куб. м: в Словакию - 2 тыс. куб. м, в Венгрию - 13,7 млн куб. м, в Польшу - 3,4 млн куб. м.

Как сообщалось, услуга shorthaul, которую ввел Оператор ГТС Украины с 1 января 2020 года, позволяет клиентам компании заказывать транспортировки газа между странами Восточной Европы через Украину по специальному выгодному тарифу. А в комплексе с услугой «таможенный склад» от Оператора газохранилищ (АО «Укртрансгаз») иностранным и отечественным клиентам предлагаются удобные и привлекательные условия хранения газа в украинских ПХГ.
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