Коллегия ЕЭК утвердила дорожную карту по формированию общего биржевого пространства Евразийского экономического союза

Как сообщает ЕЭК, общее биржевое пространство ЕАЭС будет формироваться как взаимосвязанная система биржевой торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами на организованных рынках стран Союза, объединенная между собой на основе согласованных процедур и технологий, и будет способствовать развитию общего финансового рынка ЕАЭС.

«Общее биржевое пространство в рамках ЕАЭС позволит сформировать фундамент для свободного передвижения капитала, повысить качество фондирования, расширить инвестиционные и сберегательные возможности для населения и создать механизмы для проведения трансграничных операций, – отметил член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимур Жаксылыков. – В результате реализации дорожной карты появятся стимулы для увеличения трансграничной активности эмитентов государств-членов, расширения взаимодействия участников биржевой торговли, возрастет доверие инвесторов к финансовым рынкам в ЕАЭС».

Дорожная карта предусматривает разработку целого ряда международных договоров, в частности о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена к участию в организованных торгах бирж других государств-членов, обеспечении взаимного допуска ценных бумаг на биржи государств-членов, электронном взаимодействии по унифицированным форматам и каналам передачи информации, создании объединенной системы раскрытия корпоративной и финансовой информации, разработке механизмов противодействия злоупотреблениям на рынке ценных бумаг и защиты прав инвесторов, а также о формировании интегрированного расчетно-депозитарного кластера и клиринговой системы.

Общее биржевое пространство Союза повысит инвестиционную привлекательность финансовых рынков и позволит привлечь дополнительные ресурсы в национальные экономики государств-членов.

Документ разработан Департаментом финансовой политики Евразийской экономической комиссии совместно с уполномоченными органами стран ЕАЭС в рамках Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза.