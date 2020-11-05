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ПЕРВЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНГРЕСС ПРОЙДЕТ 4 ДЕКАБРЯ В МОСКВЕ


12:37 06.11.2020

4 декабря 2020 года Евразийский банк развития (ЕАБР) проведет в Москве Первый Евразийский конгресс.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, центральным событием мероприятия станет пленарная сессия «Экономический прагматизм и взаимная выгода как основа евразийской экономической интеграции», на которую приглашены главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

Кроме того, в рамках конгресса запланированы нескольких панельных дискуссий по различным аспектам евразийской экономической интеграции.

«Цель конгресса — поиск и обсуждение практических решений в области евразийской экономической интеграции. Экономическая интеграция успешна тогда, когда ее положительный эффект чувствуют все участники процесса, выигрывает бизнес, повышается благосостояние граждан», - считает председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

В рамках конгресса планируется проведение нескольких панельных дискуссий.

«Сквозные» интеграционные проекты станут главной темой совместной секции ЕАБР и ВЭБ.РФ. В дискуссии примут участие главы крупнейших компаний и национальных банков развития.

Какой эффект даст экономическая интеграция на евразийском пространстве, поможет ли она сократить разрыв в уровнях экономического развития и что для этого необходимо, обсудят на панели главных экономистов и международных финансовых организаций.

«Цифровая Евразия: новая стратегия роста» — так называется сессия Фонда цифровых инициатив ЕАБР, на которой обменяются мнениями о перспективах масштабирования цифровых проектов и цифровой трансформации на региональном и глобальном уровнях.

Жив ли лозунг «от Лиссабона до Владивостока» применительно к развитию интеграционных процессов в Большой Евразии? В чем содержание Большого евразийского партнерства и возможно ли оно? Все эти вопросы обсудят на сессии «К Большой Евразии через сопряженность государств, бизнеса и людей».

Требования и ожидания рынка по транспортно-логистическим решениям, а также инвестиционные потребности по развитию межгосударственной инфраструктуры станут главными темами панели «Трансграничная инфраструктура и формирование сквозных цепочек добавленной стоимости».

Роли банков развития в условиях меняющейся финансовой среды, их конкуренции с коммерческими банками на евразийском пространстве и проблемам гармонизации финансового законодательства будет посвящена сессия «Общий финансовый рынок: возможности и риски».

Все желающие смогут следить за ходом дискуссий онлайн.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан.
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