Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) начала прием заявок на определение исполнителя по проведению комплексной технической экспертизы интегрированной информационной системы (ИИС) Евразийского экономического союза.

Ранее Совет ЕЭК принял распоряжение о проведении такой экспертизы.

Как сообщает ЕЭК, в ее рамках планируется масштабная работа, направленная на выработку рекомендаций в этой сфере для обеспечения стратегических целей Союза. По итогам проведённых работ в 2021 году будет представлен отчет, включающий в том числе рекомендации по развитию ИИС.

В перечень услуг по оказанию комплексной технической экспертизы входят аудит системно-технической инфраструктуры, анализ правовых актов, аудит проектного управления, стратегический аудит.

Конкурс пройдёт в два этапа. Срок приема заявок истекает 13 ноября 2020 года в 11 часов по московскому времени. К участию приглашаются организации из всех стран-членов ЕАЭС.

Извещение о конкурсе доступно по ссылке или в разделе «Торги» на официальном сайте ЕЭК.

Отметим, что интегрированная информационная система является основополагающим ИТ-проектом в ЕАЭС. Это геораспределенная информационная система, обеспечивающая информационное взаимодействие уполномоченных органов стран Союза.