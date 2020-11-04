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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС ОБНУЛЕНЫ ПОШЛИНЫ НА НЕКОТОРОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ КОЖЕВЕННО-ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ


12:19 05.11.2020

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение обнулить ставки ввозных таможенных пошлин на ряд товаров химической промышленности, которые используются в качестве отделочных материалов в кожевенно-обувном производстве.

Как сообщает ЕЭК, с соответствующей инициативой выступила РФ. Нулевые пошлины будут установлены сроком на три года.

Речь идет, в частности, об эфироспиртах, дубильных веществах и полиуретанах в первичных формах. Ранее Коллегией ЕЭК в ходе заседания 22 сентября были снижены ставки пошлин на краски, лаки, готовые водные пигменты для отделки кож и поверхностно-активные средства для кожевенно-обувной промышленности.

Мера направлена на поддержку производителей кожевенной, кожгалантерейной продукции и обуви. Основными потребителями рассматриваемых товаров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) являются организации-члены Российского союза кожевенников и обувщиков, крупные производители кож и обуви в Республике Армения (например, фабрика «Расси»), в Республике Беларусь (ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат»), в Республике Казахстан (ТОО «Алматинский кожевенный завод») и в Кыргызской Республике (ОАО «Ак-Марал»). При этом в самом Союзе данная продукция не производится.

«С учетом того, что легкая промышленность является приоритетным направлением для развития кооперационного сотрудничества в рамках ЕАЭС, эффективность предлагаемой меры выразится в улучшении условий производственной деятельности, развитии кожевенно-обувной отрасли, увеличении объемов производства и повышении конкурентоспособности готовой продукции», - заявил член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Решение Совета ЕЭК вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
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