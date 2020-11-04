Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой меры в отношении гусеничных бульдозеров из Китайской Народной Республики мощностью до 250 л.с. до июля 2021 года.

Как сообщает ЕЭК, срок действующей меры должен был истечь 11 декабря 2020 года. Однако в установленные сроки в адрес Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление о проведении повторного антидемпингового расследования.

Представленные в документах сведения позволили сделать предварительные выводы о возможности продолжения демпингового импорта, а также причинения ущерба отрасли экономики государств-членов Евразийского экономического союза в случае прекращении действия меры. По результатам рассмотрения заявления 30 июля 2020 года повторное расследование было начато.

Принимая во внимание срок истечения действия антидемпинговой пошлины, а также учитывая то, что повторное антидемпинговое расследование должно быть завершено в течение 12 месяцев, решено продлить действие меры до 29 июля 2021 года включительно.

Антидемпинговая мера в форме антидемпинговой пошлины в отношении гусеничных бульдозеров из КНР с неповоротным и поворотным отвалом мощностью до 250 л.с. установлена решением коллегии ЕЭК от 10 ноября 2015 года № 148. Размер пошлины составляет от 9,65% до 44,65% от таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя.