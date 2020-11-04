Внесены поправки в Порядок рассмотрения дел и Методику расчета штрафов за нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза во время действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает ЕЭК, введение государством-членом ограничительных мер на продолжительное время препятствует участию заинтересованных лиц – заявителя, ответчика, антимонопольных органов – в рассмотрении дел о нарушении общих правил конкуренции, а также может привести к нарушению сроков рассмотрения дела.

Изменения предусматривают приостановку срока рассмотрения дела на время действия ограничений. В этой связи напомним, что по действующему Порядку максимальный срок рассмотрения дела составляет 120 рабочих дней и не предусмотрено приостановление сроков рассмотрения в связи с пандемией.

Поправки в Методику расчета штрафов позволят исключить из сроков давности время, на которое были установлены ограничения в связи с пандемией.