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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СОВЕТ ЕЭК СНИЗИЛ ПОШЛИНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОРГАНИЧЕСКИХ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
12:48 04.11.2020
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение выделить в единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза некоторые виды органических химических соединений и снизить в их отношении ставки ввозных таможенных пошлин.
В частности, по инициативе Российской Федерации с 5% до 0% будут снижены пошлины на ряд производных анилина, а также N-фенил-п-фенилендиамин.
Как сообщает ЕЭК, нулевая ставка в отношении производных анилина и их солей, производство которых в ЕАЭС отсутствует, установлена для восполнения дефицита данных веществ. При этом для N-метиланилина в целях защиты отечественных производителей 5%-ая пошлина сохраняется. Соединение производится в достаточном количестве и используется для получения необходимых детонационных свойств бензина и повышения его экологичности, а также в качестве сырья промежуточного органического синтеза и промежуточного продукта при производстве красителей, полимеров и гербицидов.
В ЕАЭС также отсутствует производство N-фенил-п-фенилендиамина, который используется в основном при изготовлении синтетических каучуков. При этом развито производство прочих ароматических полиаминов. Поэтому на N-фенил-п-фенилендиамин ставка снижается, а для остальных веществ сохраняется на прежнем уровне.
«Принятые меры направлены на восполнение дефицита сырья на внутреннем рынке ЕАЭС, снижение себестоимости готовой продукции, выпускаемой из рассматриваемых органических химических соединений, а также поддержку предприятий химической отрасли», - прокомментировал решение директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Ваагн Казарян.
Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
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