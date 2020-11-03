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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС ПРИНЯТО РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ БИОСТАТИСТИКИ В КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЛЕКАРСТВ
11:33 04.11.2020
Коллегия Евразийской экономической комиссии 3 ноября приняла Руководство по принципам применения биостатистики в клинических исследованиях лекарственных препаратов.
Как сообщает ЕЭК, странам Евразийского экономического союза рекомендовано его использовать.
Документ содержит указания для спонсоров клинических исследований в отношении статистической методологии, которая применяется при постановке исследовательской задачи, планировании эксперимента и оценке результатов клинических исследований лекарственного препарата в процессе его разработки. Также положения руководства могут использоваться при статистической оценке доказательств эффективности и безопасности, приведенных в регистрационном досье и полученных на поздних фазах разработки лекарства.
До настоящего времени вопросы статистических подходов и применения методов статистики в клинических исследованиях оставались нераскрытыми в праве Союза. Руководство позволяет минимизировать систематические ошибки и добиться максимальной точности (прецизионности) статистических оценок при проведении клинических исследований лекарственных препаратов. Обеспечивается прозрачность получаемых результатов исследований, их признание не только в Союзе, но и за его пределами.
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