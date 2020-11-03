Предприятия стран Евразийского экономического союза готовы активно углублять и развивать торговые связи, выстраивать кооперационные цепочки, участвовать в программах импортозамещения, совместно разрабатывать подходы для совершенствования производственных технологий. Об этом говорили участники первого совещания по развитию кооперации в Союзе по производству оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, которое состоялось в Евразийской экономической комиссии.

Как сообщает ЕЭК, представители комиссии предложили инициативу по взаимодействию в этой сфере, которую поддержали бизнес и представители отраслевых министерств стран ЕАЭС. Речь идет о создании единого перечня предприятий союзных стран, готовых участвовать в кооперационных проектах. Это поможет предприятиям максимально оперативно реагировать на взаимные производственные потребности.

«Мы видим потенциал развития сотрудничества в отрасли, – отметила заместитель директора Департамента промышленной политики ЕЭК Дина Акпанбаева. – На совещании был обозначен первый возможный кооперационный проект по поставкам казахстанских инновационных комплектующих на российские предприятия. Безусловно, проект нуждается в проработке, однако вектор упрочения кооперации уже задан».

Важной, по мнению сторон, является совместная работа по вопросам международной сертификации и повышению информированности предприятий отрасли. Компании ЕАЭС обозначили также перспективу развития экспорта совместно произведенной продукции.

По словам Дины Акпанбаевой, комиссия может стать единой площадкой для активного диалога государств ЕАЭС по вопросам кооперации в химической и нефтехимической промышленности. Кстати, в день проведения совещания представители ЕЭК приняли участие в традиционной международной выставке химической промышленности и науки «Химия-2020», в рамках которой обсуждались направления технического сотрудничества в указанных отраслях.