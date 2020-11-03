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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СОВЕТ ЕЭК УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА О СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНЦИИ НА ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЫНКАХ ЕАЭС


09:50 04.11.2020

Совет ЕЭК 30 октября утвердил Порядок подготовки годового отчета о состоянии конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, в порядке определен перечень информации, которая должна содержаться в годовом отчете, закреплены этапы подготовки, а также сроки его выполнения.

В соответствии с порядком годовой отчет включает в том числе принимаемые комиссией меры по пресечению нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза, меры, направленные на повышение эффективности реализуемой конкурентной политики на трансграничных рынках, а также наиболее актуальные вопросы правоприменительной практики.

В годовой отчет также вносятся результаты рассмотрения уведомлений о введении государственного ценового регулирования на товары и услуги на территориях государств-членов; информация о совершенствовании права Союза и законодательства государств-членов в сфере конкуренции и антимонопольного регулирования, об адвокатировании конкуренции и международном сотрудничестве; планируемые комиссией для проведения в следующем отчетном году мероприятия по профильным вопросам и т.д.

Порядок подготовлен на основании протокола об общих принципах и правилах конкуренции, который является частью договора о Союзе. Изменения в него внесены в соответствии с союзным законодательством. Они касаются разработки нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Комиссии в сфере конкуренции и антимонопольного регулирования, включая порядок подготовки годового отчета о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них.

По словам представителя конкурентного блока ЕЭК, годовой отчет позволяет информировать государства-члены, их антимонопольные ведомства о состоянии конкуренции на союзных трансграничных рынках и соответствующих мерах.

Напомним, что согласно договору о Евразийском экономическом союзе, комиссия должна ежегодно, не позднее 1 июня, представлять названный отчет Высшему Евразийскому экономическому совету.
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