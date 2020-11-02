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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ТЕХРЕГЛАМЕНТ ЕАЭС НА АЛКОГОЛЬ ВСТУПИТ В СИЛУ 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА
17:26 03.11.2020
Совет Евразийской экономической комиссии по предложению российской стороны перенес срок вступления в силу технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции» (ТР ЕАЭС 047/2018)» на 1 января 2022 года.
Как сообщает ЕЭК, это необходимо для подготовки изменений в техрегламент.
Этим же решением Совет ЕЭК предложил правительству Российской Федерации обеспечить подготовку и внесение в комиссию до 30 апреля 2021 года проекта изменений в технический регламент в соответствии с пунктом 41 Порядка разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов ЕАЭС.
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