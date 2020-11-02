После того как на Белорусской АЭС началась выработка электроэнергии, и эта электроэнергия стала поступать в общую систему, Литва прекратила закупку электроэнергии в Беларуси.

Компания Litgrid, в рамках "антиостровецкого" закона, со вторника установила нулевую проходимость для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси.

"В центре управления системами компании Litgrid 3 ноября, в 11:06 ч. были зафиксированы данные, показавшие, что БелАЭС вырабатывает электроэнергию, поэтому с 11:38 ч. была установлена нулевая проходимость для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси", – говорится в пресс-релизе компании, который цитирует DELFI.