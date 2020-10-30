Совет Евразийской экономической комиссии определил срок окончания реализации пилотного проекта по формированию системы информирования о товарах, не соответствующих требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза – 1 июля 2021 года.

Как сообщает ЕЭК, вместе с тем членами Совета ЕЭК достигнута договоренность о том, что, начиная с 1 июля 2021 года, уполномоченные органы государственного контроля (надзора) будут принимать меры в отношении продукции, предусмотренные национальным законодательством государств-членов, информация о которой будет включена в систему информирования.

Напомним, главы правительств стран Союза в июле 2018 года поручили уполномоченным госорганам обеспечить реализацию этого пилотного проекта. Цель – изучить возможности создания надлежащего инструмента по оперативному информационному обмену сведениями о небезопасной продукции на рынке ЕАЭС. Речь идет о выстраивании эффективного взаимодействия органов контроля (надзора) и принятии ими скоординированных мер по изъятию такой продукции из обращения. Предполагается, что функционирование системы информирования поможет устранить не всегда обоснованные для отдельных видов товаров запреты и ограничения.

«Пилотный проект апробируется на шести технических регламентах, устанавливающих единые обязательные требования к низковольтному оборудованию, колесным транспортным средствам, продукции для детей и подростков, игрушкам, мясной и молочной продукции, – подчеркнул член коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко, комментируя итоги тестирования. – Органы стран Союза, участники пилотного проекта, в целом продемонстрировали готовность системы информирования к эксплуатации».

Договором о ЕАЭС предусмотрена разработка соглашения о принципах и подходах к гармонизации законодательства государств-членов в сфере госконтроля за соблюдением требований союзных техрегламентов. Соглашением предусматривается создание системы информирования об опасной продукции, основой которого послужат итоги реализации пилотного проекта.