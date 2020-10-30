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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


НАИБОЛЕЕ ОСТРЫЕ ДЛЯ БЕЛОРУССКОГО БИЗНЕСА ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕАЭС ОБСУДИЛИ В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ


11:35 02.11.2020

Наиболее острые для белорусского бизнеса вопросы ведения предпринимательской деятельности в Евразийском экономическом союзе обсудили в формате видеоконференции под председательством члена коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимура Жаксылыкова 29 октября.

Как сообщает ЕЭК, в совещании приняли участие члены национальных, отраслевых и региональных бизнес-ассоциаций, а также субъекты хозяйствования и представители уполномоченных государственных органов республики.

Тимур Жаксылыков и другие представители комиссии осветили вопросы, связанные с обеспечением национального режима в государственных закупках, правомерностью предоставления промышленных субсидий, функционированием единого рынка услуг. Также обсудили проблемы банковского сектора, трудовой миграции, транспорта, устранения барьеров на внутреннем рынке Союза.

«Евразийской экономической комиссии крайне важно регулярно получать от деловых кругов обратную связь для корректировки интеграционных действий и планов с учетом реальных потребностей бизнеса», – заявил министр ЕЭК.

Тимур Жаксылыков рассказал о работе Комиссии по гармонизации законодательства в области защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, прокомментировал запрет продаж товаров, маркированных зарегистрированным товарным знаком, перемещаемых из одного государства Союза на территорию другого. Сделал акцент на необходимости детальной проработки вопроса признания документов о профессиональной компетенции международных автомобильных перевозчиков, полученных в Республике Беларусь, при их трудоустройстве в других странах ЕАЭС, а также на активизации работы ЕЭК в разрешении автотранспортных проблем.

Представители бизнес-ассоциаций отметили позитивную работу ЕЭК по решению проблемных вопросов в сфере государственных закупок. При этом белорусские предприниматели обратили внимание представителей Комиссии на необходимость создания равных условий для совместных предприятий в ЕАЭС.

«Создание благоприятных условий для развития бизнеса является необходимой составляющей для достижения высоких темпов экономического и промышленного роста государств ЕАЭС, – отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков. – Это возможно только в случае безусловного соблюдения требований договора о Союзе».
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