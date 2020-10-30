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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЛАТВИЯ УТВЕРДИЛА МЕТОДИКУ ПРИОСТАНОВКИ ТОРГОВЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ С БЕЛАРУСЬЮ ПОСЛЕ ЗАПУСКА БЕЛАЭС
10:17 02.11.2020
Латвийская государственная комиссия по урегулированию общественных услуг (КРОУ) утвердила методику, которая предотвратит попадание в страну произведенной на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце электроэнергии. Об этом рассказал руководитель КРОУ Роланд Ирклис, передает Mixnews.lv.
По его словам, 25 августа текущего года на закрытой части заседания правительства Латвии был заслушан информационный отчет министерства экономики о торговле электроэнергией с Беларусью. Согласно протоколу заседания, "принимая во внимание развитие событий в Беларуси и связанные с этим риски для соблюдения международных стандартов ядерной безопасности на БелАЭС в Островце, министры постановили, что в случае запуска станции Латвия приостановит торговлю электроэнергией с Беларусью".
Глава КРОУ подтвердил, что на этой неделе регулятор утвердил методику, по которой произведенная в Беларуси электроэнергия не будет поступать в Латвию.
По словам Ирклиса, базовый принцип методики предусматривает, что, например, Россия, имеющая межсетевое соединение с Белоруссией, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Белоруссии.
Ирклис сообщил, что этот метод уже утвержден Латвией и Эстонией, ожидается подтверждение от Литвы.
Как сообщил в понедельник литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid, он получил от белорусского энергетического концерна “Белэнерго” информацию о том, что производство электроэнергии на Островецкой АЭС может начаться с 1 по 10 ноября.
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