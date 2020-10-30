Латвийская государственная комиссия по урегулированию общественных услуг (КРОУ) утвердила методику, которая предотвратит попадание в страну произведенной на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце электроэнергии. Об этом рассказал руководитель КРОУ Роланд Ирклис, передает Mixnews.lv.

По его словам, 25 августа текущего года на закрытой части заседания правительства Латвии был заслушан информационный отчет министерства экономики о торговле электроэнергией с Беларусью. Согласно протоколу заседания, "принимая во внимание развитие событий в Беларуси и связанные с этим риски для соблюдения международных стандартов ядерной безопасности на БелАЭС в Островце, министры постановили, что в случае запуска станции Латвия приостановит торговлю электроэнергией с Беларусью".

Глава КРОУ подтвердил, что на этой неделе регулятор утвердил методику, по которой произведенная в Беларуси электроэнергия не будет поступать в Латвию.

По словам Ирклиса, базовый принцип методики предусматривает, что, например, Россия, имеющая межсетевое соединение с Белоруссией, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Белоруссии.

Ирклис сообщил, что этот метод уже утвержден Латвией и Эстонией, ожидается подтверждение от Литвы.

Как сообщил в понедельник литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid, он получил от белорусского энергетического концерна “Белэнерго” информацию о том, что производство электроэнергии на Островецкой АЭС может начаться с 1 по 10 ноября.