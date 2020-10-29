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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В УКРАИНУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМЫ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ В ЭТОМ ГОДУ ПОСТУПИЛО ОКОЛО $2 МЛРД


11:51 30.10.2020

За январь-сентябрь 2020 года в Украину через системы перевода средств поступило около $2 млрд, или на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Фейсбуке по итогам конференции Global Payments Day 2020.

"Через системы перевода средств за 9 месяцев этого года в Украину поступило около $2 млрд, в целом в Украину поступило частных денежных переводов на сумму около$ 7,2 млрд (на 1 сентября 2020 г.). То есть только четверть частных денежных переводов поступило через трансграничные системы перевода средств ", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В Нацбанке отметили, что, несмотря на карантин и пандемию, поступления в Украину через системы перевода средств даже выросли на 16%, если сравнивать с таким же периодом прошлого года.

"Пандемия усилила готовность бизнеса и пользователей платежных сервисов к цифровизации в мире. В Украине темпы прироста безналичных расчетов также остаются достаточно стабильными. Доля безналичных операций с платежными картами по сумме постепенно повышается", - рассказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

За 2019 г. посредством использования систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, в Украину было переведено $2,27 млрд.
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