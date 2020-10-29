|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В УКРАИНУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМЫ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ В ЭТОМ ГОДУ ПОСТУПИЛО ОКОЛО $2 МЛРД
11:51 30.10.2020
За январь-сентябрь 2020 года в Украину через системы перевода средств поступило около $2 млрд, или на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Фейсбуке по итогам конференции Global Payments Day 2020.
"Через системы перевода средств за 9 месяцев этого года в Украину поступило около $2 млрд, в целом в Украину поступило частных денежных переводов на сумму около$ 7,2 млрд (на 1 сентября 2020 г.). То есть только четверть частных денежных переводов поступило через трансграничные системы перевода средств ", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
В Нацбанке отметили, что, несмотря на карантин и пандемию, поступления в Украину через системы перевода средств даже выросли на 16%, если сравнивать с таким же периодом прошлого года.
"Пандемия усилила готовность бизнеса и пользователей платежных сервисов к цифровизации в мире. В Украине темпы прироста безналичных расчетов также остаются достаточно стабильными. Доля безналичных операций с платежными картами по сумме постепенно повышается", - рассказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.
За 2019 г. посредством использования систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, в Украину было переведено $2,27 млрд.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 29.10.2020
Курсы в банках
на 30.10.2020
Конвертация в банках
на 30.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте