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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИГЛАШАЮТСЯ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ О ТОРГОВЛЕ КОМПАНИЙ ЕАЭС С ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ
10:52 30.10.2020
Белорусские предприятия и организации приглашаются принять участие в анкетировании о сотрудничестве бизнеса ЕАЭС с третьими странами.
Анкетирование проводится Департаментом торговой политики Евразийской экономической комиссии в целях выявления барьеров и ограничений, возникающих у компаний Евразийского экономического союза при выходе на рынки третьих стран, изучения позиции и интересов бизнеса ЕАЭС по вопросам создания зон свободной торговли.
Информация, полученная по итогам анкетирования, будет использована для выстраивания позиции ЕЭК на переговорах с третьими странами по заключению преференциальных торговых соглашений.
Заполнить анкету можно здесь.
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