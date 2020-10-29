Белорусские предприятия и организации приглашаются принять участие в анкетировании о сотрудничестве бизнеса ЕАЭС с третьими странами.

Анкетирование проводится Департаментом торговой политики Евразийской экономической комиссии в целях выявления барьеров и ограничений, возникающих у компаний Евразийского экономического союза при выходе на рынки третьих стран, изучения позиции и интересов бизнеса ЕАЭС по вопросам создания зон свободной торговли.

Информация, полученная по итогам анкетирования, будет использована для выстраивания позиции ЕЭК на переговорах с третьими странами по заключению преференциальных торговых соглашений.

Заполнить анкету можно здесь.