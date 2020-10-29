|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
САХАРНЫЕ ЗАВОДЫ УКРАИНЫ ПЕРЕРАБОТАЛИ 3 МЛН ТОНН СВЕКЛЫ НОВОГО УРОЖАЯ
16:04 29.10.2020
Украинские сахарные заводы по состоянию на 28 октября произвели 394,5 тыс. тонн сахара и переработали 3,01 млн тонн сахарной свеклы. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные НАЦУ "Укрцукор".
В Ассоциации отметили, что на 28 октября в Украине работают 29 сахарных заводов.
Сезон сахароварения 2020/2021 маркетингового года (МГ) официально начался в Украине 5 сентября.
По майскому прогнозу Укрцукра, производство сахара в 2020/2021 маркетинговом году прогнозируется на уровне 1,2-1,3 млн тонн, что на 15% меньше, чем годом ранее. Ожидается, что в этом году заработают 33 сахарных завода - на 2 больше, чем в прошлом году (в 2019/2020 МГ в Украине работал 31 сахарный завод).
По данным Минэкономики, на 26 октября сахарной свеклы собрано 3,7 млн тонн на площади 88,5 тыс. га (41% к прогнозу).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 29.10.2020
Курсы в банках
на 29.10.2020
Конвертация в банках
на 29.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте