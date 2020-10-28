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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ИГОРЬ ПЕТРИШЕНКО ПРОВЕДЕТ 30 ОКТЯБРЯ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ЕЭК
13:54 29.10.2020
Председатель Совета Евразийской экономической комиссии, заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко проведет 30 октября очередное заседание Совета ЕЭК.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в повестку дня включено 33 вопроса в области антимонопольного регулирования, образования зон свободной торговли, таможенного транзита, изменении ставок ввозных таможенных пошлин и ряд других.
Особое внимание будет уделено формированию повесток заседаний Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского межправительственного совета.
Дополнительно будут обсуждены несогласованные вопросы проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
На заседании Совета ЕЭК также планируется заслушать доклад о ходе работы по устранению барьеров на внутреннем рынке Евразийского экономического союза.
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