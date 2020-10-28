Председатель Совета Евразийской экономической комиссии, заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко проведет 30 октября очередное заседание Совета ЕЭК.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в повестку дня включено 33 вопроса в области антимонопольного регулирования, образования зон свободной торговли, таможенного транзита, изменении ставок ввозных таможенных пошлин и ряд других.

Особое внимание будет уделено формированию повесток заседаний Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского межправительственного совета.

Дополнительно будут обсуждены несогласованные вопросы проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

На заседании Совета ЕЭК также планируется заслушать доклад о ходе работы по устранению барьеров на внутреннем рынке Евразийского экономического союза.