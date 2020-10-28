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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ЗАПРЕЩАЕТ ВВОЗ В РОССИЮ ТОМАТОВ И ПЕРЦЕВ ИЗ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
09:47 29.10.2020
Россельхознадзор с 30 октября 2020 года вводит запрет на ввоз в Россию томатов и перцев, экспортируемых и/или произведенных в Брестской области.
«Россельхознадзор крайне обеспокоен многочисленными выявлениями, приобретающими систематический характер, опасного заболевания – вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) - в поступающих из Беларуси томатах», - говорится в сообщении ведомства.
Согласно информации, заболевание было обнаружено в партиях, отгружаемых из четырех из шести областей Беларуси (Гродненской, Гомельской, Минской и Брестской), что «говорит о широком и неконтролируемом распространении объекта на территории страны».
Учитывая, что занос вируса в Россию, где заболевание отсутствует, может поставить под угрозу сельхозпроизводство овощей семейства пасленовых, Россельхознадзор ранее ввел запрет на ввоз томатов из Гомельской, Гродненской и Минской областей. Компетентное ведомство этой страны было предупреждено о сложившейся ситуации и о необходимости проведения исследований отправляемых в Россию томатов и перца на наличие вируса мозаики пепино, достоверно гарантирующих отсутствие заболевания в продукции.
Однако выявления вируса в белорусских томатах продолжились. Заболевание было вновь обнаружено при проведении карантинного фитосанитарного контроля свежих томатов, ввезенных из Брестской области Белоруссии в 4-х случаях.
«Указанное подтверждает повсеместное распространение объекта на территории Беларуси, а также применение неэффективных методов диагностики возбудителей болезней в экспортируемой в Россию продукции», - отмечает Россельхознадзор.
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