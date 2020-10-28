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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС ПРИНЯТЫ НОВЫЕ ВЕРСИИ СТРУКТУР ТАМОЖЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ


15:38 28.10.2020

Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 27 октября утвердила новую версию комплекта структур основных таможенных документов (декларация на товары, транзитная декларация и их неотъемлемые части – корректировка декларации на товары и декларация таможенной стоимости), а также новую версию структуры заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары.

Как сообщает ЕЭК, в решениях нашли отражение предстоящие изменения в порядках заполнения таможенных документов по вопросам прослеживаемости товаров, маркировки товаров средствами идентификации и лицевых счетов плательщиков.

Наибольшие изменения затронули структура заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, так как это первые изменения с момента утверждения в 2017 году.

Член коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Олег Панкратов отметил: «Принятые решения создают основу для внедрения в практику передовых информационных технологий. Это такие вопросы, как представление агрегированного кода по товарам, подлежащим маркировке, сокращение сведений при представлении информации о документах плательщика, являющегося иностранным лицом, а также предусмотрена возможность указания сведений о количестве товаров, подлежащих прослеживаемости. Эти нововведения обязательно отразятся на увеличении степени автоматизации операций, совершаемых таможенными органами, упрощении совершения таких операций и их прозрачности».

Решения вступят в силу 1 апреля 2021 года.
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