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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СТРАНЫ ЕАЭС БУДУТ ОБМЕНИВАТЬСЯ СВЕДЕНИЯМИ О ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА


12:46 28.10.2020

Коллегия Евразийской экономической комиссии 27 октября утвердила состав сведений о племенных животных и селекционных достижениях, подлежащих обмену между государствами-членами Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, решение определяет перечень данных о племенных животных (либо партии племенной продукции), перемещаемых между странами Союза, их продуктивности, происхождении, племенной ценности, месте рождения, наличии генетических заболеваний и других необходимых сведений. Эти данные, по сути, являются электронной версией племенного свидетельства и содержат всю необходимую информацию для внесения в национальные информационные системы в области племенного животноводства и дальнейшей селекционно-племенной работы. Второй блок сведений − о породах, типах, линиях и кроссах сельскохозяйственных животных, разводимых в государствах-членах, их продуктивных качествах, племенных хозяйствах-оригинаторах, разработчиках, информации об апробации и органе, осуществившем ее.

«Принятый документ позволит унифицировать, повысить качество и обеспечить дополнительные гарантии достоверности информации, предоставляемой о племенных животных, которые перемещаются между государствами-членами, повысить информированность сельхозтоваропроизводителей о разводимых на территории ЕАЭС породах, типах, линиях и кроссах сельскохозяйственных животных. Это, в свою очередь, будет способствовать приобретению племенной продукции напрямую без посредников, увеличению ее реализации и наращиванию объемов производства в отрасли животноводства», – отметил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Комиссии Артак Камалян.

После вступления документа в силу уполномоченные органы государств-членов в сфере племенного животноводства в рамках общего процесса (а до введения его в действие − на бумажных носителях или в электронном виде) будут обмениваться сведениями о перемещаемых между странами Союза племенных животных, а также существующих в государствах-членах селекционных достижениях.

По мнению экспертов, решение окажет положительное влияние на развитие селекционной работы и торговли племенной продукцией в странах Евразийского экономического союза.

Документ разработан в соответствии с договором о ЕАЭС и соглашением о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках ЕАЭС, подписанным главами правительств в октябре 2019 года.
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