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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК УТВЕРДИЛА РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВ В ЕАЭС
11:15 28.10.2020
Коллегия Евразийской экономической комиссии 27 октября утвердила одно из ключевых руководств по изучению безопасности лекарственных препаратов, вводимых в обращение на территории Евразийского экономического союза.
Как сообщает ЕЭК, в документе отражены вопросы планирования и организации исследований фармакологической безопасности с участием человека и животных, определен объем исследований и ключевые мишени в органах и тканях организма, для которых нужно доказать безопасность лекарственного препарата. В руководстве подчеркивается необходимость изучения безопасности как самого действующего вещества лекарственного препарата, так и образующихся из него в организме человека метаболитов.
Отдельный раздел документа посвящен изучению безопасности лекарственных препаратов в отношении сердечного ритма и способности лекарственного препарата вызывать аритмии. В настоящее время оценке аритмогенного действия лекарственных препаратов уделяется особое внимание, поскольку за последнее десятилетие несколько перспективных лекарственных препаратов были отозваны из оборота в связи с их негативным влиянием на сердечный ритм.
Утвержденное руководство подготовлено на основе аналогичных документов Международной комиссии по гармонизации требований к регистрации лекарственных препаратов (ICH) и полностью гармонизировано с ним.
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