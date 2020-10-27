Страны СНГ планируют создать ассоциацию органов регулирования безопасности в области использования атомной энергии. Проект меморандума о ее формировании одобрен на 21-м заседании комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях, которое прошло 27 октября в формате видеоконференции под руководством председателя комиссии, заместителя министра энергетики Беларуси Михаила Михадюка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго Беларуси, с инициативой создать ассоциацию ранее выступила белорусская сторона.

Планируется, что деятельность новой структуры будет направлена на содействие развитию сотрудничества по вопросам регулирования ядерной и радиационной безопасности на пространстве СНГ, оказание экспертной поддержки при совершенствовании системы регулирования и законодательства, укрепление связей между организациями научно-технической поддержки.

«Инициатива очень важная, особенно для стран-новичков, которые реализуют свои первые ядерные программы. Такие ассоциации есть в Европе, видна эффективность их работы, в том числе и на международной арене, - отметил Михаил Михадюк. - Такой формат взаимодействия в рамках СНГ позволит расширить партнерство и скоординировать работу регулирующих органов».

В свою очередь начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзора) Ольга Луговская добавила, что создание ассоциации позволит более эффективно выстроить работу по обмену опытом, в том числе по вопросам разработки нормативных требований в области ядерной и радиационной безопасности, методик проведения инспекций на площадках АЭС, а также экспертиз безопасности. Важными также являются вопросы регулирования в сфере обращения с радиоактивными отходами, подготовки кадров для регулирующих органов и другие.