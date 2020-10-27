Руководство Россельхознадзора провело 27 октября в формате видеоконференции переговоры с представителями Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси по вопросам поставок томатов и перца в Россию.

Ведомство проинформировало белорусских коллег о своей крайней обеспокоенности участившими случаями выявления вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) в томатах, ввозимых в Россию из Беларуси. В частности, заболевание было обнаружено в партиях, отгружаемых из четырех из шести областей (Гродненской, Гомельской, Минской и Брестской), что говорит о широком и неконтролируемом распространении объекта на территории Беларуси.

По этой причине Россельхознадзор ранее был вынужден ввести временные ограничения на ввоз в Россию из этих областей томатов и перца, а также оставил за собой право применения аналогичной меры в отношении продукции из Брестской области.

Как сообщает Россельхознадзор, в ведомстве изучили направленные белорусской стороной материалы о принимаемых фитосанитарных мерах в отношении указанного вируса, и пришли к выводу, что используемый в Беларуси для диагностики томатов и перца серологический метод (ИФА – иммуноферментный анализ), не может считаться высокоточным. Об этом свидетельствуют продолжающиеся выявления заболевания в продукции, поставляемой в Россию.

При этом подчеркнуто, что ввозимые в Россию томаты и перец должны быть протестированы на наличие вируса мозаики пепино наиболее эффективным методом, достоверно гарантирующим отсутствие заболевания в продукции. В текущей ситуации, согласно международным научным данным, таким методом может быть только ПЦР.

В связи с этим Россельхознадзор предложил Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь наладить взаимодействие с научно-исследовательским институтом ведомства ФГБУ «ВНИИКР» с целью выработки эквивалентных подходов к проведению лабораторных исследований.

Кроме того, ведомство запросило у белорусской стороны результаты расследования по каждому нотифицированному случаю выявления вируса во ввозимой в Россию продукции с указанием предприятий, которыми она была выращена, мест производства используемого ими семенного материала и объемов выращиваемых томатов и перца.

Россельхознадзор также напомнил белорусским коллегам о важности скорейшего налаживания информационного взаимодействия посредством электронных систем двух стран, которое позволит наладить прослеживаемость производства и перемещения между странами всей растительной продукции и снизить фитосанитарные риски торговых процессов.

Вирус мозаики пепино, а также вирусы коричневой морщинистости плодов томата и пятнистого увядания томатов отсутствуют в Едином перечне карантинных объектов ЕАЭС, утвержденном Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 158 от 30.11.2016.

Учитывая серьезную вредоносность данных заболеваний для тепличного овощеводства России, Россельхознадзор с 27 июля 2020 года в качестве временной карантинной фитосанитарной меры ввел требование об обеспечении отсутствия вирусов в семенах, рассаде и плодах томата и перца, поступающих в Россию из стран-экспортеров. Требование будет действовать до включения заболеваний в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС. Одновременно с этим ведомство обратилось в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой оперативно рассмотреть вопрос о дополнении Единого перечня указанными вредными организмами.