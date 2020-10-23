Свои предложения по созданию валютно-финансовой системы Евразийского экономического союза с опорой на национальные валюты озвучил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев на сессии по перспективам расширения финансового сотрудничества между ЕАЭС и Китаем на форуме «Сопряжение ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс, один путь», который 26 октября прошел в онлайн-режиме.

Как подчеркнул Сергей Глазьев, в ЕАЭС ведется работа по переходу на взаиморасчеты в национальных валютах, но по-прежнему их доля остается весьма скромной: примерно 50% внутри Союза и порядка 15% расчетов с Китаем.

«В России и в Китае созданы свои платежные системы, система электронного обмена информацией между банками, но участники хозяйственной деятельности пока очень вяло пользуются этими элементами инфраструктуры и по-прежнему работают в чужих валютах, - отметил Сергей Глазьев. – Считаю, что нужно кардинально переломить ситуацию, создать нашу собственную евразийскую валютно-финансовой систему. Она страховала бы нас от рисков и была бы надежной, прозрачной, удобной, эффективной и не была бы обременительной для участников хозяйственной деятельности».

Он также озвучил свои предложения, как прийти к этому результату. Прежде всего, по его мнению, важно стабилизировать курсы национальных валют.

«Назрела необходимость подписания соглашения между государствами ЕАЭС по обеспечению стабилизации курсов валют, созданию «валютной змеи», аналогичной той, которая работала в странах Европейского союза», - сказал Сергей Глазьев, которого цитирует ЕЭК.

Второе направление - формирование евразийских бирж и механизмов ценообразования. Это направление предусмотрено в проекте Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, в целом одобренном главами государств Союза.

Третье направление – предоставление преимуществ для расчетов в национальных валютах. По мнению Сергея Глазьева, Межгосбанк СНГ мог бы сыграть важную роль в обеспечении конверсионных операций с более низкими, чем у коммерческих банков, тарифами.

Кроме того, Сергей Глазьев предложил не распространять валютный контроль на расчеты в национальных валютах и рассмотреть вопросы кредитования и финансирования взаимной торговли и совместных инвестиций.

«Надеюсь, что в рамках реализации Стратегии-2025 нам удастся это отработать. Среди уже одобренных направлений документа - разработка совместных программ развития, совместных инфраструктурных проектов, формирование инвестиционных проектов - символов евразийской интеграции, расширение кооперации производства. Все это требует создания мощных источников долгосрочного кредита», - резюмировал министр ЕЭК.