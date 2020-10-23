Литовский оператор энергопередающей системы Litgrid сообщил о получении в понедельник информации от белорусского оператора "Белэнерго" о том, что начать выработку электроэнергии на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце намечается с 1 до 10 ноября.

Литовская компания отмечает, что в соответствии с законом о бойкоте электричества с БелАЭС, она с начала выработки на этой станции установит нулевую пропускную способность для импорта электроэнергии из Беларуси.

О полученной информации Litgrid в понедельник информировала участников рынка через систему биржи электроэнергии Nord Pool. Литовский оператор еще раньше сообщил рынку, что после запуска БелАЭС импорт электроэнергии из Беларуси будет остановлен, пишет портал DELFI.

"(...) Получив информацию о начале выработки электроэнергии или зафиксировав в центре управления системой Litgrid данные в реальном времени, показывающие выработку на БелАЭС, мы сразу установим пропускную способность в ноль мегаватт для коммерческих потоков электричества из Беларуси", - сказал для пресс-релиза временный глава Litgrid Видмантас Грушас.

Как намечено в литовском законе, после запуска БелАЭС Литва также прекратит предоставление резервов электроэнергии Беларуси.

На БелАЭС в Островце вблизи границы с Литвой установлены два российских реактора типа ВВЭР, мощность каждого из них - 1200 мегаватт. Литва является самым активным критиком БелАЭС, подчеркивающим необходимость соблюдать все требования по обеспечению безопасности. Минск претензии Вильнюса отвергает.