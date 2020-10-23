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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ПРОМПРОИЗВОДСТВО В УКРАИНЕ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СОКРАТИЛОСЬ НА 7%


14:34 23.10.2020

За январь-сентябрь 2020 года объем промышленного производства в Украине сократился на 7,0% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. О этом сообщает Укринформ со ссылкой на Государственную службу статистики.

В частности, в перерабатывающей промышленности за 9 месяцев 2020 года производство сократилось на 8,6% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 4,6%.

За январь-сентябрь 2020 года в Украине было добыто 16,32 млн тонн каменного угля (на 15,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), 1,26 млн тонн сырой нефти (на 1,9% меньше), 555,1 тыс. тонн газового конденсата (на 3,9% больше), 14,56 млрд кубометров природного газа (на 1,7% меньше), 37,77 млн тонн агломерированных железных руд и концентратов (на 5,7% меньше).

Также за 9 месяцев 2020 года было произведено 1,02 млн кубометров кирпича керамического (на 22,4% меньше, чем за соответствующий период 2019 года), 7,21 млн тонн цемента (на 5,9% больше), 15,06 млн тонн чугуна (на 2,6% меньше), 7,43 млн тонн плоских полуфабрикатов из нелегированной стали (на 2,7% больше).

Электроэнергии за январь-сентябрь 2020 года было произведено на 9,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года - 101,99 млрд кВт-часов.

Согласно данным Госстата, за 2019 год объемы промышленного производства в Украине сократились на 1,8% по сравнению с 2018 годом; в 2018 году рост промышленного производства составил 1,1% относительно 2017 года.
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