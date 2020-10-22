Вопросы унификации в области обращения продукции животноводства и семеноводства, приоритеты проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в Евразийском экономическом союзе, а также новые направления развития международного сотрудничества обсудили участники Консультативного комитета по агропромышленному комплексу. Заседание прошло 21 октября под председательством министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артака Камаляна.

«В целях обеспечения сбалансированного развития агропромышленного комплекса в условиях пандемии COVID-19 важно углублять сотрудничество стран ЕАЭС по основным направлениям согласованной агропромышленной политики, а также системно работать над устранением любых препятствий во взаимной торговле», – подчеркнул министр ЕЭК.

Как сообщает ЕЭК, участники заседания одобрили проект рекомендации коллегии комиссии «Об унификации подходов при отнесении сельскохозяйственных животных и их продукции (материала) к племенной продукции». Реализация рекомендации позволит обеспечить высокое качество ввозимой племенной продукции и унификацию требований к ней и сопроводительным документам. Странам ЕАЭС рекомендуется осуществлять контроль качества племенной продукции, ввозимой на территорию государств Союза из третьих стран, а также обеспечить соблюдение условий, согласно которым племенные животные и их продукция сопровождаются документами, содержащими сведения, необходимые для дальнейшего использования в селекционно-племенной работе.

Консультативный комитет по агропромышленному комплексу одобрил проект перечня мер, направленных на унификацию законодательства государств-членов в сферах испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений. Реализация предусмотренных мер позволит устранить различия в национальных законодательствах, влияющие на взаимную торговлю семенами, снизить административные барьеры на внутреннем рынке. Документ планируется утвердить Высшим Евразийским экономическим советом.

Представители сторон одобрили проект перечня совместных НИОКР в сфере АПК. Документ сформирован на 2021-2025 годы и включает 27 тем в области растениеводства, животноводства, мелиорации, пищевой промышленности и экономики агропромышленного комплекса. Исследования предполагают разработку прорывных продуктов и технологий на основе передовых достижений научно-технического прогресса.

Для повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса совместными усилиями стороны планируют создать адаптивные и высокопродуктивные сорта сельскохозяйственных культур, развивать систему точного земледелия и воспроизводства плодородия почв, разработать биотехнологии в растениеводстве и животноводстве, а также подготовить систему оценки мелиоративного состояния земель с применением геоинформационных технологий. В области экономики НИОКР затрагивают вопросы повышения конкурентоспособности малых форм хозяйствования, развития сектора услуг и цифровых технологий в сельском хозяйстве.

Отдельное внимание участники Консультативного комитета по АПК уделили вопросу развития сотрудничества при создании эффективных импортозамещающих технологий получения модифицированных крахмалов в ЕАЭС, одобрив соответствующий проект рекомендации Коллегии ЕЭК.

Документ предусматривает реализацию совместных мероприятий в целях разработки экологически безопасных технологий производства модифицированных крахмалов для пищевых и технических целей, а также нормативной документации и специализированного оборудования для модификации крахмала на основе результатов исследований рынка и патентного поиска. В итоге ожидается получить новые промышленные продукты пищевого и технического назначения с высокой добавленной стоимостью.

Предпринимаемые шаги в направлении развития научно-инновационного сотрудничества будут способствовать повышению технологической конкурентоспособности агропромышленного комплекса и эффективности использования научно-исследовательского потенциала стран Союза.

Члены Комитета по АПК одобрили проекты меморандумов о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Исламской организацией по продовольственной безопасности, Международной организацией по сахару и Международным советом по зерну. Предполагается, что организации будут обмениваться информацией, опытом и знаниями, проводить совместные исследования, консультации и круглые столы, готовить совместные доклады, аналитические и другие обзоры.

Расширение формата взаимодействия с международными организациями позволит принимать более взвешенные решения при выработке мер согласованной агропромышленной политики в рамках ЕАЭС.