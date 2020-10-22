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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
МИНЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ ЗАКУПКИ АВТОБУСОВ МАЗ ДЛЯ КИЕВА БЕЗ ТЕНДЕРА
10:05 23.10.2020
Минэкономики Украины категорически не поддерживает решение о закупке КГГА в лизинг 200 автобусов производства белорусского завода МАЗ без объявления тендера и без привлечения украинских производителей. Об этом говорится в сообщении министерства.
По мнению ведомства, «такой подход является дискриминационным, противоречит национальным интересам и принципам свободной прозрачной конкуренции».
Учитывая то, что органы местного самоуправления самостоятельно принимают решение по закупкам, Минэкономики уже прорабатывает вопрос урегулирования на законодательном уровне невозможности повторения такой ситуации. К наработке возможных механизмов будут привлечены профильные ассоциации и участники рынка.
«Минэкономики твердо стоит на позиции, что все закупки должны осуществляться исключительно с соблюдением принципов открытости и добросовестной конкуренции среди участников. В условиях пандемии и экономической нестабильности, когда весь мир придерживается принципов здорового протекционизма, такие ситуации недопустимы. Минэкономики будет и в дальнейшем отстаивать поддержку национальных производителей и честной конкуренции, в том числе и в сфере закупок транспорта», - отмечает украинское ведомство.
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