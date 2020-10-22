Коллегия Евразийской экономической комиссии 20 октября одобрила проект «дорожной карты» по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, в условиях роста мирового спроса на органическую продукцию важно, чтобы этот тренд развивался и в странах Евразийского экономического союза, а такие товары ЕАЭС могли выходить на рынки третьих стран. Во всех государствах-членах в настоящее время приняты и вступили в силу законы, регламентирующие правоотношения в этой сфере.

«Дорожная карта» предусматривает разработку проекта международного договора, цель которого – установление единых требований законодательства стран ЕАЭС в сфере органического сельского хозяйства, касающихся порядка производства, маркировки, сертификации и ввоза на таможенную территорию ЕАЭС такой продукции и обеспечения взаимного признания документов об оценке соответствия.

ЕЭК будет выстраивать диалог с международными организациями – Международной федерацией движений за органическое сельское хозяйство (IFOAM) и Научно-исследовательским институтом органического сельского хозяйства (FIBL) и прорабатывать вопросы доступа органической продукции ЕАЭС на рынки третьих стран.

Органическое сельское хозяйство – форма ведения сельского хозяйства, сочетающая наилучшие практики использования природных ресурсов с учетом природно-климатических условий региона, сохранение биоразнообразия, применение высоких производственных стандартов, соответствующих требованиям растущего числа потребителей органической продукции, полученной с использованием натуральных веществ и естественных процессов.