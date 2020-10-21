Коллегия Евразийской экономической комиссии 20 октября одобрила соглашение о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках Евразийского экономического союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию.

Как сообщает ЕЭК, документ будет направлен для проведения внутригосударственного согласования в страны ЕАЭС.

Ранее государства-члены высказывались за расширение практики использования складских свидетельств в условиях развития электронной торговли, а также целесообразность взаимного признания в рамках соглашения исключительно бездокументарных свидетельств.

Соглашение регулирует правоотношения, связанные с выдачей, обращением и погашением в рамках Евразийского экономического союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию – бездокументарных неэмиссионных ценных бумаг, удостоверяющих право их держателей на получение у склада сельскохозяйственной продукции в количестве и качестве, которые определены при выпуске этой бумаги, и предоставляющих право требования исполнения обязательств, обеспеченных залогом. Предусмотрено взаимное признание государствами-членами складских свидетельств, выпущенных в странах ЕАЭС и соответствующих требованиям соглашения.

С учетом различных приоритетов государств-членов в развитии сельского хозяйства и структуры производства, соглашение предусматривает определение на национальном уровне видов продукции, на которые выпускаются складские свидетельства.

Документ устанавливает единые подходы к обращению и погашению складских свидетельств; требования к типовому публичному договору хранения, предоставлению складу права выпуска складских свидетельств. Определены направления обеспечения государственного контроля в этой сфере, обязательные сведения, содержащиеся в складском свидетельстве, и перечень размещаемых в интернете сведений, касающихся функционирования национальной системы обращения складских свидетельств. При этом требования к системе обеспечения исполнения обязательств по складским свидетельствам, создаваемой в государствах-членах, будут определяться Советом комиссии на основе предложений стран ЕАЭС.

Предусмотренные проектом соглашения реестры складских свидетельств государств-членов по своему функциональному назначению являются маркетплейсом. Это открывает возможность приобретения сельхозпродукции без личного контакта между продавцом и покупателем, упрощая поиск потенциальных контрагентов. Участие нерезидентов стран ЕАЭС в торговле складскими свидетельствами позволит в том числе осуществлять экспорт в третьи страны.

Соглашение подготовлено комиссией совместно с представителями уполномоченных органов и заинтересованных организаций государств-членов в рамках реализации Договора о Союзе и Концепции согласованной агропромышленной политики государств‑членов.