ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.10.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС СОЗДАЮТСЯ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ СКЛАДСКИМИ СВИДЕТЕЛЬСТВАМИ НА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ


10:21 22.10.2020

Коллегия Евразийской экономической комиссии 20 октября одобрила соглашение о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках Евразийского экономического союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию.

Как сообщает ЕЭК, документ будет направлен для проведения внутригосударственного согласования в страны ЕАЭС.

Ранее государства-члены высказывались за расширение практики использования складских свидетельств в условиях развития электронной торговли, а также целесообразность взаимного признания в рамках соглашения исключительно бездокументарных свидетельств.

Соглашение регулирует правоотношения, связанные с выдачей, обращением и погашением в рамках Евразийского экономического союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию – бездокументарных неэмиссионных ценных бумаг, удостоверяющих право их держателей на получение у склада сельскохозяйственной продукции в количестве и качестве, которые определены при выпуске этой бумаги, и предоставляющих право требования исполнения обязательств, обеспеченных залогом. Предусмотрено взаимное признание государствами-членами складских свидетельств, выпущенных в странах ЕАЭС и соответствующих требованиям соглашения.

С учетом различных приоритетов государств-членов в развитии сельского хозяйства и структуры производства, соглашение предусматривает определение на национальном уровне видов продукции, на которые выпускаются складские свидетельства.

Документ устанавливает единые подходы к обращению и погашению складских свидетельств; требования к типовому публичному договору хранения, предоставлению складу права выпуска складских свидетельств. Определены направления обеспечения государственного контроля в этой сфере, обязательные сведения, содержащиеся в складском свидетельстве, и перечень размещаемых в интернете сведений, касающихся функционирования национальной системы обращения складских свидетельств. При этом требования к системе обеспечения исполнения обязательств по складским свидетельствам, создаваемой в государствах-членах, будут определяться Советом комиссии на основе предложений стран ЕАЭС.

Предусмотренные проектом соглашения реестры складских свидетельств государств-членов по своему функциональному назначению являются маркетплейсом. Это открывает возможность приобретения сельхозпродукции без личного контакта между продавцом и покупателем, упрощая поиск потенциальных контрагентов. Участие нерезидентов стран ЕАЭС в торговле складскими свидетельствами позволит в том числе осуществлять экспорт в третьи страны.

Соглашение подготовлено комиссией совместно с представителями уполномоченных органов и заинтересованных организаций государств-членов в рамках реализации Договора о Союзе и Концепции согласованной агропромышленной политики государств‑членов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.10.2020
валюта курс
EUR 3.0216
USD 2.5466
RUB 3.3052
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0216 +0.0029
USD 2.5466 -0.0163
RUB 3.3052 +0.0113
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0150 3.0200
USD 2.5470 2.5490
RUB 3.2950 3.3030
подробнее

Конвертация в банках
на 22.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1810 1.1850
EUR/RUB 91.3000 91.6000
USD/RUB 77.2000 77.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте